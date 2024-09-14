Мареска объяснил, в чём уникален Энцо Фернандес

Рулевой «Челси» Энцо Мареска рассказал о важности полузащитника Энцо Фернандеса для команды.

Итальянский тренер признал, что аргентинский хавбек обладает уникальным набором качеств, поэтому играет ключевую роль.

«Очень трудно найти игрока, который сможет атаковать как атакующий полузащитник и защищаться как опорник. Например, в «Арсенале» это делает Деклан Райс, а в «Манчестер Сити» таким раньше был Илкай Гюндоган.

В поисках баланса мы пытаемся найти игроков, способных предложить нам подобные решения. На данный момент Энцо – единственный [в «Челси»], кто действует в атакующей манере, когда у нас мяч, а при обороне отходит в глубину, к Мойсесу Кайседо», – передаёт Football.London слова Марески.