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Тен Хаг – о целях «Манчестер Юнайтед»: «Мы можем достичь большего»

14 Сентября 2024 • 05:35 Комментировать
Саутгемптон
...
Манчестер Юнайтед
1 4.60 X 4.15 2 1.75
Через 7 ч. 47 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг побеседовал с журналистами на тему целей клуба.

«Красные дьяволы» не лучшим образом начали третий сезон под руководством нидерландского специалиста – всего три очка после трёх стартовых туров Премьер-лиги.

«В футболе важно добиваться результата, побеждать, это очевидно. Хорошо, что новое руководство открыто об этом говорит. Мы работаем вместе, чтобы добиться большего успеха. Мы ставим перед собой более высокие цели в сравнении с тем, чего уже достигли», – передаёт The United Stand комментарии тен Хага.

В субботу «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Саутгемптона».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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