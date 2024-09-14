Тен Хаг – о целях «Манчестер Юнайтед»: «Мы можем достичь большего»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг побеседовал с журналистами на тему целей клуба.

«Красные дьяволы» не лучшим образом начали третий сезон под руководством нидерландского специалиста – всего три очка после трёх стартовых туров Премьер-лиги.

«В футболе важно добиваться результата, побеждать, это очевидно. Хорошо, что новое руководство открыто об этом говорит. Мы работаем вместе, чтобы добиться большего успеха. Мы ставим перед собой более высокие цели в сравнении с тем, чего уже достигли», – передаёт The United Stand комментарии тен Хага.

В субботу «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Саутгемптона».