Лофтус-Чик жалеет, что не ушёл из «Челси» в 16 лет

Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик заявил, что должен был покинуть «Челси» гораздо раньше.

Англичанин прошёл академию «синих» и пробился в основную команду, но далеко не всегда играл в ней ключевую роль. За восемь с половиной лет – с момента дебюта во взрослом футболе – хавбек провёл 155 матчей за лондонцев, а летом 2023 года перебрался в «Милан» на правах свободного агента.

«Это фантастика, когда попадаешь в «Челси» в семь-восемь лет. Там замечательная академия, в которой тебя точно научат играть в футбол. Но позднее – может быть, в 15-16 лет – наступает момент, когда ты задумываешься об уходе ради игровой практики. Лучший способ продолжать развитие – играть со взрослыми, и это проще сделать где-нибудь в другом месте, в клубе более низкого ранга. Мне кажется, в своё время я упустил этот момент», – заявил в интервью The Times 28-летний Лофтус-Чик.