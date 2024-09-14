Артета поделился мнением о Постекоглу перед дерби

Рулевой «Арсенала» Микель Артета высказался о главном тренере «Тоттенхэма» Анге Постекоглу в преддверии лондонского дерби.

«Канониры» отправятся в гости к «шпорам» в воскресенье. Поединок стартует в 16:00 по московскому времени.

«Я восхищаюсь им и уважаю его, – отвечает Артета на вопрос о Постекоглу. – Он добился успеха в разных странах, в разных условиях, следуя своим собственным путём. У него совершенно уникальный взгляд на игру, своя философия. Он придерживается этого, и мне это нравится», – цитирует Football.London испанского тренера.

После трёх туров «Арсенал» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с семью набранными очками, «Тоттенхэм» – десятый с четырьмя баллами.