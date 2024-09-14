Форвард «Челси» Джексон: «Я не очень доволен 17 забитыми голами в прошлом сезоне»

Нападающий «Челси» Николас Джексон поделился мыслями о своём дебютном сезоне в Англии.

«Синие» купили сенегальца у испанского «Вильярреала» летом прошлого года. В своей первой кампании в лондонском клубе форвард отметился 17 голами в 44 матчах всех турниров.

«Первый сезон в «Челси» даётся нелегко любому нападающему. Я не очень доволен 17 забитыми голами, ведь у меня не было травм. Но это нормально, всё складывается хорошо, теперь я хочу продолжать и добиваться выдающихся результатов», – заявил 23-летний футболист в интервью официальному сайту «Челси» после продления контракта с клубом.

Напомним, новый договор Николаса Джексона рассчитан до 2033 года.