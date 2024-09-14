Полузащитник «Тоттенхэма» Грэй мог оказаться в «Реале» или «Баварии»

Бывший полузащитник «Лидса» Арчи Грэй, с лета выступающий за «Тоттенхэм», ранее мог перебраться в мадридский «Реал» или «Баварию».

«Шпоры» приобрели 18-летнюю восходящую звезду у «павлинов», заплатив за трансфер более 40 млн евро. По словам спортивного директора «Лидса» Ангуса Киннера, за полгода до этого на англичанина претендовали «Реал» и «Бавария».

«Грэй был интересен «Реалу», «Бавария» тоже хотела его подписать. Мы смогли удержать его в январе. Думаю, в конечном итоге он будет играть за в клубе ранга «Реала» и «Баварии», – приводит Bayern & Germany слова Киннера.

Арчи Грэй успел сыграть два матча за «Тоттенхэм» в Премьер-лиге. В обоих случаях хавбек выходил на замену.