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​Пети выбрал капитана для «Манчестер Юнайтед»

14 Сентября 2024 • 04:00 Комментировать

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Эммануэль Пети недоволен нынешним капитаном «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешом, и он уточнил, кого бы он хотел видеть на месте Бруну из нынешнего состава команды. Бывший футболист выделил две фигуры.

- Кого бы я назначил капитаном вместо Бруну Фернандеша? Трудно сказать, но, как мне кажется, лучшими сейчас являются Гарначо или Коби Майну. Наверное, Майну мог бы быть капитаном, но пока он слишком молод для такой ответственной роли, - цитирует слова Пети derbyderbyderby.it.

Напомним, что Эммануэль Пети закончил карьеру в 2004 году.


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эммануэль Пети Кобби Майну ещё теги
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