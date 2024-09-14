Кэмпбелл – о Стерлинге: «Беспроигрышная сделка для «Арсенала»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Сол Кэмпбелл одобрил решение клуба арендовать Рахима Стерлинга у «Челси».

«Канониры» подписали 29-летнего вингера в последние часы перед закрытием трансферного окна. Англичанин лишился места в составе «синих», поэтому с радостью принял приглашение от своего старого знакомого Микеля Артеты.

«Челси» продолжит платить Стерлингу половину зарплаты, поэтому, думаю, это отличная сделка для «Арсенала», беспроигрышная.

Рахиму есть что доказывать, он попал в команду к тренеру, который его хорошо знает. Если всё сработает, он действительно поможет. Артета понимает, как выжать максимум из Стерлинга. Прекрасная возможность для Рахима. Он знает, что попал в топ-клуб, и теперь для него всё начинается с чистого листа», – приводит журналист Бен Джейкобс слова Кэмпбелла.