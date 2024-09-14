Мэддисон назвал лучшего полузащитника в истории АПЛ

Футболист «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон рассказал, кого считает лучшим полузащитником Английской премьер-лиги за всю историю.

27-летний хавбек «шпор» выделил легенду «Ливерпуля» Стивена Джеррарда: «На мой взгляд, он является, пожалуй, лучшим полузащитником Премьер-лиги всех времён. Он был совершенным игроком центра поля, мог делать всё», – приводят английские СМИ слова Мэддисона.

Стивен Джеррард провёл более 700 матчей за «Ливерпуль», свой единственный клуб в Англии. В 2015 году он перебрался в «Лос-Анджелес Гэлакси», а спустя полтора года повесил бутсы на гвоздь.

В настоящий момент Джеррард работает главным тренером саудовского «Аль-Иттифака».