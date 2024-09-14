Гвардиола: «Невозможно справиться с таким расписанием»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вновь выразил недовольство перегруженным календарём.

В субботу «горожане» сыграют в Премьер-лиге против «Брентфорда», в среду встретятся с миланским «Интером» в Лиге чемпионов, а спустя ещё четыре дня сойдутся в битве с лондонским «Арсеналом».

«Неделя состоит из семи дней, мы не можем добавить восьмой день, девятый. Это невозможно, поэтому приходится умещать все игры в неделе из семи дней. Расписание настолько плотное, что справиться с этим невозможно», – заявил на пресс-конференции Гвардиола.

Встреча «Манчестер Сити» с «Брентфордом» стартует в 17:00 по московскому времени.