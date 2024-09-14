Пети: «Бруну Фернандеш ведёт себя как дива, хочется врезать ему»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Эммануэль Пети раскритиковал португальского игрока «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша. В своей команде Фернандеш является не просто игроком, но и капитаном, однако Пети считает его поведение недостойным такого высокого звания.

- Зачастую он ведёт себя как дива, а не как капитан. Я смотрю на его поведение и думаю - если бы я находился на поле, то не хотел бы, чтобы такой игрок был моим капитаном. Мне, наоборот, часто хочется дать ему подзатыльник за его поведение, - цитирует слова Пети derbyderbyderby.it.

Пети закончил карьеру в 2004 году.