Тен Хаг объяснил проблемы де Лигта

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о трудностях Маттейса де Лигта на старте сезона.

Нидерландский центральный защитник не слишком удачно провёл первые матчи за «красных дьяволов» после перехода из «Баварии». Сентябрьские поединки за сборную в Лиге наций также сложились для де Лигта не лучшим образом: во встрече с Германией игрок был заменён уже в перерыве, и рулевой «оранжевых» Рональд Куман признал, что решение обусловлено грубыми ошибками.

«У Маттейса была трудная предсезонная подготовка, он не играл. В матче с «Ливерпулем» он впервые вышел в старте. Де Лигт ещё не вошёл в ритм, но как только он наберёт форму, вы увидите совершенно другое качество», – цитирует The United Stand тен Хага.