Гвардиола поделился мнением о Грилише

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил выступления Джека Грилиша.

Английский футболист лишился места в основе «горожан» в прошлом сезоне – не в последнюю очередь из-за травм. Недавно Грилиша вернули в сборную Англии, и его игра в «Манчестер Сити» на старте кампании, по мнению Гвардиолы, также выглядит многообещающе.

«Он был исключителен в «Астон Вилле», он исключителен и здесь. Первый сезон Джека [в «Сити»] прошёл неплохо, второй – невероятно, превосходно, а прошлый сложился не слишком удачно. В этом сезоне он стартовал хорошо, не считая нескольких мелочей. Надеюсь, его ждёт успешная кампания», – сказал Гвардиола на пресс-конференции перед матчем с «Брентфордом».