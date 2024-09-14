Артета: «Стерлинг сказал, что мечтал о моём звонке»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета признался, что переговоры с Рахимом Стерлингом были простыми.

Английский вингер лишился места в составе «Челси» при Энцо Мареске. «Канониры» воспользовались ситуацией, арендовав Стерлинга перед закрытием трансферного окна, при этом значительную часть зарплаты игроку продолжат выплачивать «синие».

«Первое, что сказал мне Стерлинг: «Я мечтал об этом звонке». Он уже думал о переходе к нам, поэтому разговор, честно говоря, получился довольно простым. Он действительно хотел присоединиться к нам», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо высказывания Артеты.