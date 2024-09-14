​Динь: «Труднее всего с Салахом»

Французский защитник Люка Динь пояснил, кто из нападающих английской Премьер-лиги доставляет ему больше всего хлопот. По его словам, это один из самых успешных форвардов Премьер-лиги за последние годы - египетский нападающий Мохамед Салах, защищающий цвета «Ливерпуля».

- Учитывая его рост, он очень силён физически. Я имел вохможность тренироваться с ним примерно год, я обратил внимание на его технику, а также физическую крепость. Каждый раз, вступая в физический контакт с ним во время игры, ты чувствуешь, что будто натыкаешься на стену, - цитирует слова Диня derbyderbyderby.it.

Динь выступает за бирмингемскую «Астон Виллу» с 2022 года.