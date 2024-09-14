«Я ненавижу это»: Постекоглу считает, что матч с «Арсеналом» не должен быть особенным для игроков «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу в очередной раз порадовал журналистов яркими высказываниями.

В воскресенье «шпорам» предстоит провести домашнее дерби с «Арсеналом». Австралийский специалист понимает, что эта встреча имеет особое значение для болельщиков, но не одобряет подобный подход со стороны игроков.

«Я ненавижу, я действительно ненавижу мысль о том, что кто-то в нашей раздевалке хочет выиграть этот матч больше, чем любую другую игру, или будет стараться больше, чем обычно. Это не путь вперёд. Я одинаково хочу побеждать в каждом матче. Таков единственный способ добиться успеха, и я не буду за это извиняться. Я готовлюсь к этой встрече так же, как к играм с «Ньюкаслом» или «Ковентри». Победы в дерби воодушевляют всех, но мне этого мало – я хочу побеждать всегда», – приводит VAVEL слова Постекоглу.