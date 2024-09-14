Тен Хаг оценил перспективы Угарте в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал, что думает о новичке команды Мануэле Угарте.

Уругваец был приобретён «красными дьяволами» в конце августа у французского «ПСЖ». Стоимость трансфера составила порядка 50 млн евро.

«Угарте давно находился в моём поле зрения. Он пришёл прямо перед закрытием трансферного окна, но будет играть на очень важной позиции. Мы должны ему помочь.

Его качества, на наш взгляд, подходят для роли, на которую он подписан, и теперь мы должны донести до него, как это работает в нашей команде», – заявил тен Хаг на пресс-конференции перед субботним матчем против «Саутгемптона».