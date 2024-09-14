Гвардиола ответил на слова президента Ла Лиги о необходимости наказать «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на недавнее заявление президента Ла Лиги Хавьера Тебаса.

По словам главы испанского чемпионата, в большинстве клубов Английской премьер-лиги считают, что «Манчестер Сити» должен понести наказание по итогам рассмотрения дела о 115 финансовых нарушениях.

«Возможно, он прав. Мы играем против команд Премьер-лиги, и они хотят, чтобы к нам были применены санкции, это точно. Я согласен с Тебасом в первый и, надеюсь, последний раз», – цитирует City Xtra Гвардиолу, ответившего на вопросы журналистов в преддверии матча против «Брентфорда», который состоится в субботу.