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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Динь: «В АПЛ нельзя расслабиться ни на секунду»

14 Сентября 2024 • 00:53 Комментировать

Французский защитник Люка Динь пояснил, чем именно английский чемпионат отличается от всех остальных, в том числе и других лиг из так называемой топ-5. По его словам, в АПЛ совершенно, ни на секунду, нельзя расслабляться - всё на высшем уровне.

- Работа с Унаи Эмери позволила мне стать лучше. У нас отличные взаимоотношения. Я прогрессирую как тактически, так и с точки зрения позиционирования на поле. Например, я научился грамотнее ставить корпус во время оборонительных действий. В АПЛ нельзя расслабляться ни на секунду, - цитирует слова Диня derbyderbyderby.it.

Динь выступает за бирмингемскую «Астон Виллу» с 2022 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Люка Динь Астон Вилла
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