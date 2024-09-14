​Динь: «В АПЛ нельзя расслабиться ни на секунду»

Французский защитник Люка Динь пояснил, чем именно английский чемпионат отличается от всех остальных, в том числе и других лиг из так называемой топ-5. По его словам, в АПЛ совершенно, ни на секунду, нельзя расслабляться - всё на высшем уровне.

- Работа с Унаи Эмери позволила мне стать лучше. У нас отличные взаимоотношения. Я прогрессирую как тактически, так и с точки зрения позиционирования на поле. Например, я научился грамотнее ставить корпус во время оборонительных действий. В АПЛ нельзя расслабляться ни на секунду, - цитирует слова Диня derbyderbyderby.it.

Динь выступает за бирмингемскую «Астон Виллу» с 2022 года.