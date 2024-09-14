Мареска не боится проблем с дисциплиной Санчо

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска не считает, что новичок команды Джедон Санчо создаст проблемы.

Около года назад англичанин был исключён из состава «Манчестер Юнайтед» из-за конфликта с наставником «красных дьяволов» Эриком тен Хагом. Вингер не играл до января, после чего перебрался в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды. По возвращении в «Юнайтед» Санчо помирился с тен Хагом, однако игрока всё равно отпустили в «Челси».

«Я не считаю, что Джедон Санчо представляет опасность вне поля. Я понятия не имею, что у него случилось с тен Хагом. Могу судить об игроке только по тем неделям, что он провёл с нами. Джедон был великолепен», – цитирует журналист Фабрицио Романо итальянского рулевого «синих».