Тен Хаг высказался о важности Каземиро для «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос о проблемах Каземиро.

Полузащитник стал жертвой жёсткой критики после ошибок, допущенных в матче с «Ливерпулем». Целесообразность дальнейшего пребывания бразильца в клубе была поставлена под сомнение, учитывая приход на его позицию Мануэля Угарте.

«Он определённо нужен, – делится тен Хаг мыслями о Каземиро. – У каждого может быть неудачный день. Каземиро очень опытен, ему не в первый раз довелось пережить плохую игру. В футболе случаются взлёты и падения. Он знает, как с этим справиться», – поведал нидерландский рулевой в преддверии субботнего матча против «Саутгемптона».