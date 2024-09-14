Майну назвал самого сильного игрока «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну назвал своего самого сильного одноклубника.

«Если говорить о простой силе, то это Гарри Магуайр. Он очень силён, – отвечает 19-летний футболист. – Если в соотношении с ростом и весом, то я бы сказал, что Лича [Лисандро Мартинес] также силён. К сильным можно отнести и Люка Шоу», – приводит UtdDistrict слова Майну.

В субботу «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Саутгемптона» в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги. Встреча начнётся в 14:30 по московскому времени.

В настоящий момент команда Эрика тен Хага занимает 14-ю строчку в турнирной таблице с тремя набранными очками.