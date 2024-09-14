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Сунесс: «Трент создан для «Реала», «Барселона» не сможет его себе позволить»

14 Сентября 2024 • 00:16 Комментировать
Ливерпуль
...
Ноттингем Форест
1 1.23 X 6.90 2 12.50
Через 16 ч. 23 мин.

Бывший шотландский футболист и тренер Грэм Сунесс поделился мыслями о будущем Трента Александера-Арнольда.

Контракт правого защитника «Ливерпуля» истекает по окончании текущего сезона. Интерес к англичанину приписывается мадридскому «Реалу» и «Барселоне».

«Ты можешь покинуть «Ливерпуль» только ради «Реала». Трент словно создан именно для «Реала» – я вижу его там. Это единственный клуб, в который он может перейти. «Барселона» не сможет его себе позволить, а в «Баварию» он вряд ли захочет, будучи игроком «Ливерпуля», – цитирует Madrid Zone Сунесса.

Трент Александер-Арнольд выступает за «Ливерпуль» на протяжении всей профессиональной карьеры. Он попал в систему «красных» ещё в шестилетнем возрасте.

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