Сунесс: «Трент создан для «Реала», «Барселона» не сможет его себе позволить»

Бывший шотландский футболист и тренер Грэм Сунесс поделился мыслями о будущем Трента Александера-Арнольда.

Контракт правого защитника «Ливерпуля» истекает по окончании текущего сезона. Интерес к англичанину приписывается мадридскому «Реалу» и «Барселоне».

«Ты можешь покинуть «Ливерпуль» только ради «Реала». Трент словно создан именно для «Реала» – я вижу его там. Это единственный клуб, в который он может перейти. «Барселона» не сможет его себе позволить, а в «Баварию» он вряд ли захочет, будучи игроком «Ливерпуля», – цитирует Madrid Zone Сунесса.

Трент Александер-Арнольд выступает за «Ливерпуль» на протяжении всей профессиональной карьеры. Он попал в систему «красных» ещё в шестилетнем возрасте.