Кэмпбелл считает, что Уайта нужно вернуть в сборную Англии

Известный экс-защитник Сол Кэмпбелл настаивает на возвращении в сборную Англии Бена Уайта.

Футболист «Арсенала» отказывается от выступлений за английскую национальную команду. Недавно временный тренер «трёх львов» Ли Карсли заявил, что не обращался к Уайту, поскольку тот «попросил с ним не связываться».

«Я часто думаю о том, как вернуть Уайта в сборную, – высказывается Кэмпбелл. – Он один из лучших правых защитников в стране, и нужно сделать всё, чтобы решить эту проблему, интегрировать его в состав. Да, возможно, сейчас Англия побеждает и без него, но мы говорим об одном из лучших игроков на позиции. Уайт показывает футбол топ-уровня.

Должно быть, в глубине души он хочет играть в сборной, но, очевидно, что-то произошло раньше. Просто перейдите эту черту, ведь Уайт – отличный игрок, а вы хотите, чтобы в сборной Англии играли лучшие», – приводит журналист Низаар Кинселла слова Кэмпбелла.