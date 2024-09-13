Деку ответил, может ли Холанн заменить Левандовски в «Барселоне»

Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился мыслями о будущей замене Роберту Левандовски.

В августе польский форвард отметил 36-й день рождения. По распространённому мнению, пик поляка уже позади, и клубу следует задуматься о подписании нового нападающего. В недавнем прошлом слухи связывали с возможным переходом в стан «сине-гранатовых» звезду «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

«Я не хочу говорить об игроках, которые не принадлежат нам, я хочу говорить о нашей команде. Мы довольны Робертом. Он один из лучших нападающих в истории «Барселоны» и всего футбола. Он забивает голы, и он счастлив в нашем клубе», – сказал в интервью Diario AS Деку.