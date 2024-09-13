«Манчестер Сити» нашёл преемника де Брёйне с ценником в 80 млн евро

«Манчестер Сити» рассматривает возможность приобретения полузащитника «РБ Лейпцига» Хави Симонса.

Нидерландец выступает за «красных быков» на правах аренды из «Пари Сен-Жермен», как и в прошлом сезоне. По сведениям журналиста Кристиана Фалька, «горожане» заинтересованы в подписании Симонса следующим летом – английский гранд видит в молодом игроке потенциального преемника Кевина де Брёйне. Также в числе претендентов на 21-летнего атакующего хавбека фигурирует «Ливерпуль».

Стоимость Хави Симонса, по оценке Transfermarkt, составляет 80 млн евро. Контракт футболиста с «ПСЖ» рассчитан до середины 2027 года.