Лофтус-Чик назвал ключевую разницу между АПЛ и Серией А

Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик поведал о разнице между Английской премьер-лигой и итальянской Серией А.

Англичанин перебрался из родного для себя «Челси» в «Милан» летом прошлого года.

«В Серии А команды очень хорошо подготовлены тактически и при игре в обороне. Иногда игры проходят довольно медленно, и вам нужно терпеливо строить атаки, в то время как в Премьер-лиге команды действуют очень быстро и яростно. В АПЛ больше свободного пространства, больше контратак. Стили чемпионатов очень отличаются», – рассказал в интервью Times Sport Лофтус-Чик, отметившийся десятью голами в 43 матчах за «Милан».