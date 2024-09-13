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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лофтус-Чик назвал ключевую разницу между АПЛ и Серией А

13 Сентября 2024 • 22:58 Комментировать
Милан
...
Венеция
1 1.30 X 5.60 2 9.50
Через 21 ч. 26 мин.

Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик поведал о разнице между Английской премьер-лигой и итальянской Серией А.

Англичанин перебрался из родного для себя «Челси» в «Милан» летом прошлого года.

«В Серии А команды очень хорошо подготовлены тактически и при игре в обороне. Иногда игры проходят довольно медленно, и вам нужно терпеливо строить атаки, в то время как в Премьер-лиге команды действуют очень быстро и яростно. В АПЛ больше свободного пространства, больше контратак. Стили чемпионатов очень отличаются», – рассказал в интервью Times Sport Лофтус-Чик, отметившийся десятью голами в 43 матчах за «Милан».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Рубен Лофтус-Чик

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