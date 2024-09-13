Сака прокомментировал продление контракта Артеты

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака высказался о новом контракте главного тренера Микеля Артеты с клубом.

Испанский рулевой заключил с «канонирами» договор, рассчитанный до 2027 года. Официально об этом было объявлено на днях.

«Я считаю, что Артета – именно тот человек, который нам нужен. Прогресс, которого клуб достиг при нём, просто колоссален. Надеюсь, впереди нас ждут ещё более успешные времена», – сказал в беседе с beIN SPORTS английский футболист.

В воскресенье «Арсенал» встретится с «Тоттенхэмом» в гостевом поединке Английской премьер-лиги. Дерби стартует в 16:00 по московскому времени.