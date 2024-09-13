Хюрцелер – самый молодой тренер месяца в истории АПЛ

Мы уже сообщали, что новоиспечённый главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер стал лучшим тренером прошедшего августа в рамках Английской премьер-лиги. Интересный факт о специалисте добавляет пресс-служба АПЛ.

Так, немец в свой 31 год стал самым молодым тренером в истории Премьер-лиги, который удостаивался награды лучшему тренеру месяца.

Отметим, что текущий сезон – первый для Хюрцелера в роли главного тренера «Брайтона». В первых двух турах «чайки» под его руководством победили – «Эвертон» (3:0) и «МЮ» (2:1). В третьем туре клуб разошёлся ничьей с «Арсеналом» (1:1) в Лондоне в гостях.