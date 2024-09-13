Гвардиола: «Мы примем приговор»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу скорого начала слушаний в отношении клуба. Как известно, «горожан» обвиняют в 115 нарушениях финансовых правил.

«Независимая комиссия примет решение, я с нетерпением жду этого. Обсуждаем ли мы это с игроками? Я не юрист. И Холанн не юрист. Я подожду и посмотрю.

Мы примем приговор. Я знаю, что будет только больше слухов о возможных приговорах, но мы посмотрим. Я знаю, чего ждут люди, потому что читаю новости много лет. Но любой невиновен, пока не доказана его вина», - сказал Гвардиола на пятничной пресс-конференции.