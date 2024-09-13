У Гвардиолы спросили, сыграет ли Холанн

В прессе появлялась информация о том, что нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн может пропустить ближайший матч из-за смерти друга семьи. Комментарий на этот счёт дал рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола.

«Это тяжёлый момент для Холанна и его семьи. Это грустно. Посмотрим завтра, сможет ли Холанн играть – морально и физически», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Эрлинг Холанн забил семь голов в трёх августовских матчах Премьер-лиги. Норвежец был признан лучшим игроком месяца в АПЛ.

В субботу, 14 сентября, «Манчестер Сити» проведёт домашний матч чемпионата против «Брентфорда».