Мареска: «Нам нужно найти для Санчо правильные возможности»

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска высказался о Джедоне Санчо, которого клуб подписал перед закрытием летнего трансферного окна.

«Я много раз говорил, что определяю состав в зависимости от увиденного на тренировках. Джедон – один из наших крайних нападающих. Это очень хороший футболист, он замечательно действует при игре один на один. Он оказался именно таким, каким мы его знали. Нам нужно найти для Санчо правильные возможности», - сказал Мареска в ходе пресс-конференции.

В субботу, 14 сентября, «Челси» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Борнмута».