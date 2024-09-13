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Мареска высказался о будущем Чилуэлла

13 Сентября 2024 • 16:49 Комментировать
Борнмут
...
Челси
1 3.30 X 3.95 2 2.00
14.09 22:00

Наставник «Челси» Энцо Мареска высказался о ситуации защитника Бена Чилуэлла. Ранее, когда летнее трансферное окно ещё было открыто, специалист говорил, что Чилуэллу будет лучше найти себе новую команду.

«Мы сядем с Чилуэллом и найдём решение. Вероятно, он вернётся к тренировкам с нами. Посмотрим. Сейчас он не тренируется. Причина, по которой он занимался отдельно, заключается в том, что идея была в его уходе из команды», - сказал Мареска в ходе пятничной пресс-конференции.

Ближайший матч Английской премьер-лиги «Челси» проведёт в субботу, 14 сентября, - против «Борнмута» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
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