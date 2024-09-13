Мареска прокомментировал продление контракта с Джексоном

В пятницу «Челси» объявил о продлении контракта с нападающим Николасом Джексоном. Комментарий на этот счёт дал главный тренер лондонской команды Энцо Мареска.

«Он очень счастлив, потому что его дела идут хорошо. Джексон является один из тех игроков, которые всегда забивают голы. В стартовых трёх играх сезона он забивал и ассистировал партнёрам. Он хорошо работает с мячом и без него. Мы очень довольны Нико», - сказал Мареска на пресс-конференции.

В настоящий момент «Челси» готовится к гостевому матчу Премьер-лиги против «Борнмута». Команды сыграют в субботу, 14 сентября.