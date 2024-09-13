Артета ответил на вопрос о состоянии Эдегора после травмы

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор получил травму в расположении сборной Норвегии. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «канониров» Микель Артета.

«Эдегору нужно пройти ещё несколько тестов. Посмотрим, что будет сегодня вечером или завтра. Нужно оценить степень травмы и то, как быстро мы сможем его вернуть. Он позитивно относится ко всему. Зная Мартина, он хочет играть каждый день, но нам нужно подождать и посмотреть», - сказал Артета на пресс-конференции.

В воскресенье, 15 сентября, «Арсенал» сыграет в гостях у «Тоттенхэма». Матч стартует в 16:00 по московскому времени.