Постекоглу: «Мы знаем, что дерби с «Арсеналом» значит для наших болельщиков»

Наставник «Тоттенхэма» Анге Постекоглу дал комментарий по поводу дерби северного Лондона против «Арсенала».

«Каждое дерби немного отличается. Очевидно, что матчи между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» являются напряжёнными, ведь клубы географически расположены в одной части города. Думаю, в прошлом сезоне обе игры получились интересными. Мы соответствовали уровню «Арсенала» на их поле и действительно играли хорошо. Мы знаем, что это дерби значит для наших болельщиков. Нужно выйти на поле и выступить хорошо», - сказал Постекоглу на пресс-конференции.

«Тоттенхэм» и «Арсенал» пересекутся на футбольном поле в воскресенье, 15 сентября.