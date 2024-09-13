Артета высказался о Стерлинге

Рулевой «Арсенала» Микель Артета высказался о вингере Рахиме Стерлинге, перебравшемся в команду под занавес летнего трансферного окна.

«Я вижу его голод. Стерлинг – тот футболист, который хочет играть каждую минуту каждого матча. Когда это не так, он не счастлив. Он любит футбол – это то, что ему нравится делать изо дня в день, и я это вижу. Его преданность делу, уровень энергии, который он привносит в команду, и качество – это большой стимул. Думаю, он сделает нас лучше», - сказал Артета на пресс-конференции.

Ближайший матч «Арсенал» проведёт в воскресенье, 15 сентября, - против «Тоттенхэма» в Премьер-лиге.