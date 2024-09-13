Постекоглу оценил «Арсенал»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу в преддверии дерби против «Арсенала» высказался о сопернике.

«Стабильность, подход и менталитет. В последние два года они были непреклонны в своём подходе. Они не меняли состав слишком часто. У них есть уверенность в себе, за счёт которой они могут бросать вызов в течение сезона Премьер-лиги. Это помогает набирать обороты от сезона к сезону. «Арсенал» - крепкий орешек, но для нас это будет отличная возможность», - сказал Постекоглу на пресс-конференции.

Дерби северного Лондона между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» состоится в ближайшее воскресенье, 15 сентября.