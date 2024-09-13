Гвардиола объяснил, почему смотрит много матчей «Ливерпуля»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что смотрит много матчей «Ливерпуля».

«Когда я играю в Лиге чемпионов против команды, которую не знаю, я смотрю гораздо больше её игр, чем, например, когда играю против «Арсенала». Конечно, я хотел бы смотреть больше игр «Арсенала», но Артета работает там уже четыре или пять лет. Раньше то же самое было с «Ливерпулем», когда там был Клопп. Но теперь мне приходится больше смотреть «Ливерпуль» из-за Слота – я не знаю, как они играют. А «Ливерпуль» Клоппа я знал хорошо.

В молодости я смотрел гораздо больше игр соперников. Теперь я стал ленивее. Но я смотрю достаточно, чтобы понимать, как хотят играть соперники. Я стараюсь подбирать правильные кадры и показывать их футболистам», - сказал Гвардиола Sky Sports.