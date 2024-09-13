Тренер – победитель не может найти работу: в какой команде Зидан может оказаться в ближайшее время

В июне 2021 года Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридского «Реала». С тех пор французский специалист не тренировал, но вокруг него всегда было много слухов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, где мы можем увидеть легенду в ближайшем будущем.

«Марсель»

Осенью 2023 года появилась информация, что Зидан готов возглавить французский «Марсель». Сообщалось, что саудовские владельцы намерены серьёзно вложиться в клуб в случае прихода легенды, однако этого не произошло. При этом нельзя исключать такой вариант в будущем, ведь с сентября прошлого года в «Марселе» сменилось уже три тренера.

«Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг уже давным-давно находится на грани увольнения из «Манчестер Юнайтед». Одним из кандидатов на пост главного тренера рассматривается Зинедин Зидан, который мог бы попробовать вернуть клуб на вершину. С точки зрения медийности приход Зидана в стан «красных дьяволов» точно пойдёт на пользу, ведь в последние несколько лет клуб находится в тени «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Арсенала». Однако если говорить о спортивной составляющей, то не факт, что французский специалист сможет вывести «Манчестер Юнайтед» из кризиса, ведь кроме звёздного «Реала» он нигде не работал.

«Ювентус»

В конце 90-х и начале нулевых Зидан защищал цвета «Ювентуса» в качестве игрока. Прошлым летом ходили слухи, что Зидан может сменить на посту главного тренера Массимилиано Аллегри, однако его оставили ещё на сезон, но в мае текущего года он всё-таки был уволен после громкого скандала. Сейчас наставником «Ювентуса» является амбициозный Тьяго Мотта, который показал потрясающий результат с «Болоньей», вытащив клуб в Лигу чемпионов. Однако нет никаких гарантий, что у Мотты получится в таком большом клубе, а Зидан мог бы стать хорошей заменой молодого тренера.

«ПСЖ»

Вряд ли Зидан отказался бы поработать в самом большом клубе Франции, который регулярно штампует чемпионские титулы. Но после средней работы Кристофа Галтье в июле 2023 года «ПСЖ» сделал ставку на Луиса Энрике, которая пока полностью себя оправдывает. Появилась информация, что боссы «парижан» хотят продлить контракт с испанцем, но форс-мажорные обстоятельства никогда нельзя исключать, ведь как бы круто «ПСЖ» не выступал в чемпионате Франции, приоритетом остаётся результат в Лиге чемпионов.

«Бавария»

У Томаса Тухеля не получилось реанимировать «Баварию» после Юлиана Нагельсманна, несмотря на хорошее выступление в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов. Летом «Бавария» перелопатила весь тренерский рынок, но никто не соглашался уходить из своих команд ради туманной перспективы в мюнхенском клубе, который затеял глобальную перестройку. Казалось, что «Бавария» уже согласна оставить Тухеля ещё на сезон, но в последний момент появился вариант с Венсаном Компани. Бельгиец сразу же согласился покинуть вылетевший из АПЛ «Бёрнли» и принял «Баварию».

Странно, что по итогу Зидан не оказался в «Баварии», ведь в СМИ сообщалось о готовности француза поработать в Германии. При этом не будем исключать такой вариант, что у Компани не пойдёт в клубе, и по ходу сезона произойдёт тренерская перестановка.

«Реал»

Почему бы и нет? Анчелотти не вечен, как бы долго ему ни хотелось продержаться в «Реале». В прошлом сезоне практически все были уверены, что итальянец возглавит сборную Бразилии летом 2024 года. Возможно, именно этого и ждал Зидан, и поэтому отказывал всем остальным командам. Однако Анчелотти принял решение продлить контракт с «Реалом» до 2026 года. Зидан сидит без работы уже три года, но нет сомнений, что ради «Реала» он готов подождать ещё пару лет. К тому же теперь за «сливочных» играет его соотечественник – Килиан Мбаппе.

Сборная Франции

Национальная команда — это мечта Зидана. С тех пор, как Зидан ушёл из «Реала», он ждёт предложения от сборной Франции, но в федерации продолжают верить в Дидье Дешама, который находится в команде уже 13-й год.

После поражения Франции в стартовом матче нового розыгрыша Лиги наций от Италии (1:3) пошли разговоры о том, что Дешаму пора бы отдохнуть. Зидан — главный кандидат на смену опытному специалисту, поэтому сборная Франции сейчас наиболее вероятный вариант, где мы можем увидеть экс-наставника «Реала» в ближайшем будущем. Возможно, это случится уже в конце этого года после окончания группового этапа Лиги наций.

Дмитрий Миляев