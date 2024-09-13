Гвардиола оценил ближайшего соперника «Манчестер Сити»

В субботу «Манчестер Сити» проведёт домашний матч Английской премьер-лиги против «Брентфорда». Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу соперника.

«Я восхищаюсь Томасом Франком. Против них всегда сложно играть – и дома, и на выезде. Ближайший матч не будет исключением. Они немного изменились. У них быстрые и сильные футболисты в атаке, они хорошо располагаются. Они агрессивны и сильны в обороне. Так что речь идёт о полноценной команде.

«Брентфорд» всегда был сложным соперником, и у меня есть ощущение, что завтрашний день исключением не станет», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.