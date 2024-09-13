Гвардиола выразил недовольство ситуацией с Аке

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о травме, которую в расположении сборной Нидерландов получил защитник Натан Аке.

По словам Гвардиолы, Аке не сможет играть до следующего, октябрьского перерыва на матчи национальных сборных.

«Нам не повезло с Натаном – каждый раз, когда он отправляется в сборную Нидерландов, он возвращается с травмой», - пожаловался Гвардиола в ходе пятничной пресс-конференции.

Ближайший матч Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» проведёт в субботу, 14 сентября. Команда Хосепа Гвардиолы будет играть против «Брентфорда» на своём поле.