«Челси» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с нападающим Николасом Джексоном. Футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до середины 2033 года.

За «Челси» Джексон выступает с лета 2023 года. За плечами 23-летнего форварда 48 официальных матчей за «пенсионеров». В них форвард записал на свой счёт 19 голов и 7 результативных передач на партнёров.

В трёх стартовых турах Премьер-лиги «Челси» набрал четыре очка. Ближайший матч чемпионата команда Энцо Марески проведёт в субботу, 14 сентября, - против «Борнмута» на выезде.