В АПЛ выбрали лучшего тренера августа

В Английской премьер-лиге выбрали лучшего тренера по итогам августа. Награду завоевал Фабиан Хюрцелер, который возглавляет «Брайтон».

В трёх августовских матчах Премьер-лиги «Брайтон» смог набрать семь очков Команда Хюрцелера обыграла «Эвертон» (3:0) и «Манчестер Юнайтед» (2:1), после чего добилась ничьей с «Арсеналом» (1:1).

Ближайший матч чемпионата Англии «Брайтон» проведёт в субботу, 14 сентября, - против «Ипсвича» на своём поле. Игра стартует в 17:00 по московскому времени.

Добавим, что Фабиан Хюрцелер стал главным тренером «Брайтона» минувшим летом.