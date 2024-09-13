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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В АПЛ выбрали лучшего тренера августа

13 Сентября 2024 • 15:10 Комментировать
Брайтон
...
Ипсвич
1 1.40 X 5.10 2 8.00
14.09 17:00

В Английской премьер-лиге выбрали лучшего тренера по итогам августа. Награду завоевал Фабиан Хюрцелер, который возглавляет «Брайтон».

В трёх августовских матчах Премьер-лиги «Брайтон» смог набрать семь очков Команда Хюрцелера обыграла «Эвертон» (3:0) и «Манчестер Юнайтед» (2:1), после чего добилась ничьей с «Арсеналом» (1:1).

Ближайший матч чемпионата Англии «Брайтон» проведёт в субботу, 14 сентября, - против «Ипсвича» на своём поле. Игра стартует в 17:00 по московскому времени.

Добавим, что Фабиан Хюрцелер стал главным тренером «Брайтона» минувшим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Брайтон Фабиан Хюрцелер

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