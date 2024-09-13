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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Холанн выиграл награду в АПЛ

13 Сентября 2024 • 14:10 Комментировать
Манчестер Сити
...
Брентфорд
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14.09 17:00

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн выиграл награду в Английской премьер-лиге. Норвежского бомбардира признали лучшим игроком лиги по итогам августа. Об этом рассказывает пресс-служба АПЛ.

В прошлом месяце в Премьер-лиге Холанн провёл три матча, в которых забил семь голов. Норвежец один раз забил в игре против «Челси», а также оформил хет-трики в играх против «Ипсвича» и «Вест Хэма».

Отметим, что «Манчестер Сити» в трёх прошедших турах Премьер-лиги лишь побеждал. Ближайший матч команда Хосепа Гвардиолы проведёт в субботу, 14 сентября, - против «Брентфорда».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн

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