Холанн выиграл награду в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн выиграл награду в Английской премьер-лиге. Норвежского бомбардира признали лучшим игроком лиги по итогам августа. Об этом рассказывает пресс-служба АПЛ.

В прошлом месяце в Премьер-лиге Холанн провёл три матча, в которых забил семь голов. Норвежец один раз забил в игре против «Челси», а также оформил хет-трики в играх против «Ипсвича» и «Вест Хэма».

Отметим, что «Манчестер Сити» в трёх прошедших турах Премьер-лиги лишь побеждал. Ближайший матч команда Хосепа Гвардиолы проведёт в субботу, 14 сентября, - против «Брентфорда».