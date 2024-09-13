Стало известно, сколько матчей Бентанкур может пропустить из-за расизма

Полузащитник «Тоттэнхема» Родриго Бентанкур из-за своего высказывания может пропустить далеко не один матч.

Так как разбирательство состоится 19 сентября, то Родриго против «Арсенала» сможет сыграть. В дальнейшем, если вину игрока подтвердят, то он может пропустить от 6 до 12 матчей. Стоит отметить, что играть футболист не будет в Премьер-лиге и Кубке, на матчи Лиги Европы дисквалификация не будет распространяться.