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Стало известно, сколько матчей Бентанкур может пропустить из-за расизма слухи

13 Сентября 2024 • 14:20 Комментировать
Тоттенхэм
...
Арсенал
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15.09 16:00
Полузащитник «Тоттэнхема» Родриго Бентанкур из-за своего высказывания может пропустить далеко не один матч.
Так как разбирательство состоится 19 сентября, то Родриго против «Арсенала» сможет сыграть. В дальнейшем, если вину игрока подтвердят, то он может пропустить от 6 до 12 матчей. Стоит отметить, что играть футболист не будет в Премьер-лиге и Кубке, на матчи Лиги Европы дисквалификация не будет распространяться.
Напомним, что Бентанкур на просьбу подарить майку Сона Хын Мина пошутил, что может его перепутать, ведь игроки из Кореи очень похожи друг на друга.
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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Родриго Бентанкур

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