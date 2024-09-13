Слот рассказал о состоянии Макаллистера и Александер-Арнольда

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал комментарий о состоянии Алексиса Макаллистера и Трента Александер-Арнольда. Первый из них испытывал проблемы со здоровьем во время сентябрьского сбора сборной Аргентины.

«Макаллистер вчера тренировался с нами. Эллиотт пропустит какое-то время, но я ожидаю, что Макаллистер завтра будет с нами. Трент? Он готов играть 90 минут. У него была усталость в матче против «Ипсвича», но теперь он готов проводить полный матч», - сказал Слот на пятничной пресс-конференции.

В субботу, 14 сентября, «Ливерпуль» проведёт домашний матч против «Ноттингем Форест».