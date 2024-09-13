Слот дал «скучный ответ» по ситуации трёх звёзд «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос о ситуации с будущим защитников Виргила ван Дейка и Трента Александер-Арнольда, а также нападающего Мохамеда Салаха. Действующие трудовые договоры этих игроков рассчитаны до середины 2025 года.

«Вы снова получите от меня скучный ответ на этот вопрос. Мы здесь не обсуждаем новости о контрактах игроков. Их ситуации никак не мешают. Мы работаем всей командой и пытаемся выжать из каждого футболиста максимум», - сказал Слот на пятничной пресс-конференции.

Ближайший матч Премьер-лиги «Ливерпуль» проведёт в субботу, 14 сентября, - против «Ноттингем Форест».