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Хау высказался о состоянии Тонали

13 Сентября 2024 • 13:29 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Ньюкасл
1 3.35 X 3.65 2 2.10
15.09 18:30

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о состоянии полузащитника Сандро Тонали. Недавно у игрока истёк срок длительной дисквалификации за нарушение правил о ставках. В сентябре Тонали отыграл по 90 минут в двух матчах сборной Италии в Лиге наций.

«Думаю, игры за сборную пойдут Тонали на пользу. Он хорошо выступил и был членом победившей команды. Это здорово для Сандро. Уверен, он сейчас находится в хорошем состоянии. Это только первые недели после его возвращения, и мы рады, что он доступен», - сказал Хау на пресс-конференции.

Ближайший матч Премьер-лиги «Ньюкасл» проведёт в воскресенье, 15 сентября, - против «Вулверхэмптона».

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