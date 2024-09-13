Хау высказался о состоянии Тонали

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о состоянии полузащитника Сандро Тонали. Недавно у игрока истёк срок длительной дисквалификации за нарушение правил о ставках. В сентябре Тонали отыграл по 90 минут в двух матчах сборной Италии в Лиге наций.

«Думаю, игры за сборную пойдут Тонали на пользу. Он хорошо выступил и был членом победившей команды. Это здорово для Сандро. Уверен, он сейчас находится в хорошем состоянии. Это только первые недели после его возвращения, и мы рады, что он доступен», - сказал Хау на пресс-конференции.

Ближайший матч Премьер-лиги «Ньюкасл» проведёт в воскресенье, 15 сентября, - против «Вулверхэмптона».