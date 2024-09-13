Кто реально заслужил получить «Золотой мяч» в 2024 году

Главными претендентами на победу награды «Золотой мяч» являются Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор. Да, они достойны такого признания. Однако по многим причинам данную награду заслужил другой футболист из состава «сливочных». И имя ему – Дани Карвахаль.

Первая причина – достижения испанца. В минувшем сезоне он выиграл практически всё: чемпионат Европы, Лигу чемпионов, Ла Лигу, а также Суперкубок Испании. Кроме того, он был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов, и в том матче на его счету победный гол.

Вторая причина – это стабильность. Стабильная игра и постоянное пополнение трофеев должны способствовать тому, что «Золотой мяч» достанется Дани. Он очень стабильный игрок – на его счету шесть побед в Лиге чемпионов! Он был важным игроком «Реала», когда за него играл Роналду. Таким он оставался и во времена Джуда и Винисиуса. Когда Карвахаль выжигал свой фланг – Джуд и Вини учились в школе в средних классах.

Третья причина – железный характер испанца. Карвахаль получил две травмы в финале ЛЧ и дважды из-за травм пропустил два чемпионата Европы. Получилось так, что нынешний европейский форум стал первым для Дани. А ведь в 2017 году он едва не завершил карьеру из-за проблем с сердцем, но благо всё обошлось.

Карвахаля ценят за его стабильность. Кто из игроков обороны за последние 20 лет мог бы составить конкуренцию Дани? На ум приходят всего два футболиста – Дани Алвес и Марсело, однако за ними зачастую подчищали латерали, а вот за Карвахалем делать этого не нужно, так как он сам подчищает за своими партнёрами. Но когда Дани Карвахаль подчищает за Милитао и Рюдигером (оба, напомним, ЦЗ) – это о многом говорит. А можете вы вспомнить хоть маленький спад у Дани по ходу прошлого сезона?

Давайте попробуем вспомнить, когда последний раз «Золотой мяч» доставался защитнику. Сразу на ум приходит Фабио Каннаваро в 2006 году. В тот год он вместе со сборной Италии стал чемпионом мира. Как вы думаете, мог бы Фабио соревноваться с Дани в надежности и креативе? Так неужели Каннаваро был более достоин данной награды, чем Дани Карвахаль? Думаю, вопрос риторический.

Как сыграли в главных турнирах претенденты на ЗМ в сезоне-2023/24

В таблице идёт речь о победах в турнире*

Карвахаль Винисиус Родри Беллингем Мбаппе Чемпионат + + + + + Лига чемпионов + + - + - Суперкубок УЕФА + + - + - Евро-2024 + - + - - Матчи (гол+пас) 41 (6+5) 39 (24+11) 50 (9+14) 42 (23+13) 48 (44+10)

Король умер, да здравствует король: Кто выиграет «Золотой мяч» по версии букмекеров

Винисиус переживает в сборной Бразилии то, что уже пережил Месси в Аргентине

Антон Карасевич