Кто реально заслужил получить «Золотой мяч» в 2024 году

Главными претендентами на победу награды «Золотой мяч» являются Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор. Да, они достойны такого признания. Однако по многим причинам данную награду заслужил другой футболист из состава «сливочных». И имя ему – Дани Карвахаль.
Первая причина – достижения испанца. В минувшем сезоне он выиграл практически всё: чемпионат Европы, Лигу чемпионов, Ла Лигу, а также Суперкубок Испании. Кроме того, он был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов, и в том матче на его счету победный гол.
Вторая причина – это стабильность. Стабильная игра и постоянное пополнение трофеев должны способствовать тому, что «Золотой мяч» достанется Дани. Он очень стабильный игрок – на его счету шесть побед в Лиге чемпионов! Он был важным игроком «Реала», когда за него играл Роналду. Таким он оставался и во времена Джуда и Винисиуса. Когда Карвахаль выжигал свой фланг – Джуд и Вини учились в школе в средних классах.
Третья причина – железный характер испанца. Карвахаль получил две травмы в финале ЛЧ и дважды из-за травм пропустил два чемпионата Европы. Получилось так, что нынешний европейский форум стал первым для Дани. А ведь в 2017 году он едва не завершил карьеру из-за проблем с сердцем, но благо всё обошлось.
Карвахаля ценят за его стабильность. Кто из игроков обороны за последние 20 лет мог бы составить конкуренцию Дани? На ум приходят всего два футболиста – Дани Алвес и Марсело, однако за ними зачастую подчищали латерали, а вот за Карвахалем делать этого не нужно, так как он сам подчищает за своими партнёрами. Но когда Дани Карвахаль подчищает за Милитао и Рюдигером (оба, напомним, ЦЗ) – это о многом говорит. А можете вы вспомнить хоть маленький спад у Дани по ходу прошлого сезона?
Давайте попробуем вспомнить, когда последний раз «Золотой мяч» доставался защитнику. Сразу на ум приходит Фабио Каннаваро в 2006 году. В тот год он вместе со сборной Италии стал чемпионом мира. Как вы думаете, мог бы Фабио соревноваться с Дани в надежности и креативе? Так неужели Каннаваро был более достоин данной награды, чем Дани Карвахаль? Думаю, вопрос риторический.
Как сыграли в главных турнирах претенденты на ЗМ в сезоне-2023/24
В таблице идёт речь о победах в турнире*
|
|
|
|
|
|
|Чемпионат
|+
|+
|+
|+
|+
|Лига чемпионов
|+
|+
|-
|+
|-
|Суперкубок УЕФА
|+
|+
|-
|+
|-
|Евро-2024
|+
|-
|+
|-
|-
|Матчи (гол+пас)
|41 (6+5)
|39 (24+11)
|50 (9+14)
|42 (23+13)
|48 (44+10)
Король умер, да здравствует король: Кто выиграет «Золотой мяч» по версии букмекеров
Винисиус переживает в сборной Бразилии то, что уже пережил Месси в Аргентине
Антон Карасевич
Бан пользователя